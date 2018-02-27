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Spor

UEFA'dan Nasri'ye ceza!

İSTANBUL, (DHA) UEFA, eski Antalyasporlu futbolcu Samir Nasri'ye 6 ay futboldan men cezası verildiğini açıkladı

27 Şubat 2018 20:34

İSTANBUL, (DHA)

UEFA, eski Antalyasporlu futbolcu Samir Nasri\'ye 6 ay futboldan men cezası verildiğini açıkladı.
Fransız futbolcunun anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay men cezası aldığı kaydedildi. Nasri bu cezasının ardından Ağustos ayına kadar hiçbir kulübe imza atamayacak ve profesyonel liglerde forma giyemeyecek.
2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri\'nde doping talimatlarına aykırı bir yöntemle tedavi gören Fransız yıldız, UEFA tarafından 2 yıllık bir cezaya çarptırılmıştı. Karara itiraz eden yıldız futbolcu, davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi\'ne taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı.
UEFA\'dan yapılan açıklamada kararın temyize götürülebileceği belirtildi.

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