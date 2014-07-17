UEFA’dan maçlara kriz ayarı



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İsrail ve Ukrayna'daki krizler ışığında yeni kararlar açıkladı. UEFA Acil Durum Komisyonu, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının bir sonraki karara kadar İsrail'de oynanmasını yasakladı.

UEFA Acil Durum Komisyonu, Ukrayna ve Rusya'dan takımların birbirine karşı oynamasına da yasak getirdi. Açıklamada, “Rusya Futbol Federasyonu ve Ukrayna Futbol Federasyonu, güncel siyasi durum karşısında bu iki ülkeden kulüplerin birbirine karşı oynamasının güvenlik sorunları yaratabileceği endişesini dile getirdi. Yetkili komisyon bu ricayı dikkate aldı. Sonuç olarak çekilişte Ukrayna'dan Dnipro Dnipropetrovsk ile Rusya'dan FC Zenit St.Petersburg'un eşleşmemesi sağlanacaktır” denildi.