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Spor
Deutsche Welle

UEFA’dan maçlara kriz ayarı

İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna krizlerini dikkate alan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ile ilgili yeni kararlar açıkladı.

17 Temmuz 2014 21:37


Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İsrail ve Ukrayna'daki krizler ışığında yeni kararlar açıkladı. UEFA Acil Durum Komisyonu, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının bir sonraki karara kadar İsrail'de oynanmasını yasakladı.

UEFA Acil Durum Komisyonu, Ukrayna ve Rusya'dan takımların birbirine karşı oynamasına da yasak getirdi. Açıklamada, “Rusya Futbol Federasyonu ve Ukrayna Futbol Federasyonu, güncel siyasi durum karşısında bu iki ülkeden kulüplerin birbirine karşı oynamasının güvenlik sorunları yaratabileceği endişesini dile getirdi. Yetkili komisyon bu ricayı dikkate aldı. Sonuç olarak çekilişte Ukrayna'dan Dnipro Dnipropetrovsk ile Rusya'dan FC Zenit St.Petersburg'un eşleşmemesi sağlanacaktır” denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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