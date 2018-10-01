UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

İSTANBUL / DHA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, 4 Ekim Perşembe günü Rusya\'nın Zenit ile Çek Cumhuriyeti\'nin Slavia Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçını yönetecek.

Rusya\'nın Zenit şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu\'nda TSİ 18.55\'te başlayacak karşılaşmada Göçek\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde yer alacak.