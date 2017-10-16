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Spor

UEFA'dan Göçek ve Ulusoy'a görev

İSTANBUL,(DHA) - FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek ile Alper Ulusoy, UEFA tarafından görevlendirildi

16 Ekim 2017 18:32

İSTANBUL,(DHA) - FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek ile Alper Ulusoy, UEFA tarafından görevlendirildi. 
Hüseyin Göçek, 19 Ekim 2017 Perşembe günü Belarus\'un BATE Borisov ile Almanya\'nın Köln takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi H grubu maçını yönetecek.
Belarus\'un Borisov şehrindeki Borisov Arena\'da TSİ 20.00\'de başlayacak müsabakada, Göçek\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Esat Sancaktar\'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Arda Kardeşler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. 
Alper Ulusoy ise 17 Ekim 2017 Salı günü Rusya\'nın Spartak Moskova ile İspanya\'nın Sevilla takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi E Grubu maçını yönetecek.
Rusya\'nın başkenti Moskova\'da bulunan Spartak Akademi Stadı\'nda TSİ 14.00\'te başlayacak karşılaşmada Ulusoy\'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kemal Elmas yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Anastasia Pustovoitova olacak.
 

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