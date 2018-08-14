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Spor

UEFA'dan Göçek ve Meler'e görev 

İSTANBUL, (DHA)  FIFA kokartlı hakemler Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçlarında görev alacak

14 Ağustos 2018 12:49

İSTANBUL, (DHA) 

FIFA kokartlı hakemler Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu ikinci maçlarında görev alacak. 
Halil Umut Meler, 16 Ağustos Perşembe günü Danimarka\'nın Kopenhag ile Bulgaristan\'ın CSKA Sofya takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu ikinci maçını yönetecek. Danimarka\'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu\'nda TSİ 19.30\'da başlayacak karşılaşmada Meler\'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Hüseyin Göçek ise 16 Ağustos Perşembe günü Danimarka\'nın Brondby ile Sırbistan\'ın Spartak Subotica takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu ikinci maçında düdük çalacak. Danimarka\'da bulunan Brondby Stadyumu\'nda TSİ 21.00\'da başlayacak karşılaşmada Göçek\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

 

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