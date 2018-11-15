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Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev    

İSTANBUL,(DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, UEFA'nın Video Yardımcı Hakem Uygulamasını çevrim içi (online) olarak gerçekleştireceği İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 20 Kasım Salı günü oynanacak özel müsabakayı yönetecek

15 Kasım 2018 20:42

İSTANBUL,(DHA)

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, UEFA\'nın Video Yardımcı Hakem Uygulamasını çevrim içi (online) olarak gerçekleştireceği İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 20 Kasım Salı günü oynanacak özel müsabakayı yönetecek.
Belçika\'nın Genk şehrinde TSİ 22.45\'te başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4\'üncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya , Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek olacak.
 

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