UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya\'nın Bayern Münih ile Fransa\'nın Paris Saint-Germain takımları arasında 5 Aralık 2017 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Almanya\'nın Münih şehrindeki Allianz Arena\'da TSİ 22.45\'te başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

İSTANBUL / DHA