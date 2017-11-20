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Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 23 Kasım 2017 Perşembe günü İtalya'nın Lazio ile Hollanda'nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek

20 Kasım 2017 19:44

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 23 Kasım 2017 Perşembe günü İtalya\'nın Lazio ile Hollanda\'nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya\'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu\'nda TSİ 21.00\'de başlayacak müsabakada, Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Ceyhun Sesigüzel\'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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