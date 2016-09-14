T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

UEFA’da yeni başkan Ceferin

Platini’den boşalan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) yeni başkanı Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin oldu.

14 Eylül 2016 16:43


48 yaşındaki Aleksander Ceferin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan 12'nci Olağanüstü UEFA Kongresi'nde Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ile yarıştı.

Ceferin 55 üye ülkeden 42'sinin oyunu alarak birinci oylamada Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın yeni başkanı oldu. Ceferin görevini 2019'a kadar sürdürecek. Van Praag 13 oyda kaldı.

Daha önce adaylığını açıklayan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ise geçen hafta adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Eski başkan Michel Platini, FIFA eski başkanı Sepp Blatter'den 2011'de aldığı 2 milyon İsviçre frangı için belge gösteremeyince suçlu bulunmuş ve futboldan 4 yıllığına men edilmişti. Ardından Platini UEFA başkanlığından istifa etmişti.

Ceferin yaptığı açıklamada “Bir hayalperest değilim, pragmatistim. Bu harika oyunun bekçileri olacağız. Bu göreve seçildiğim için minnettarım. Bu büyük bir sorumluluk” diye konuştu.

Aleksander Ceferin kimdir

13 Ekim 1967'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan doğan Ceferin aynı kentin üniversitesinde hukuk eğitimi aldı ve kendi hukuk firmasını kurdu. 2005'e kadar Slovenya'daki çeşitli kulüplerde resmi görevler yürüten Ceferin 2006-2011 yılları arasında Slovenya Milli Olimpiyat Komitesi üyeliği görevinde bulundu.

48 yaşındaki spor adamı, 2011 yılından bu yana Slovenya Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı ve UEFA Hukuk Komisyonu As Başkanlığı görevini yürütüyordu. Ceferin evli ve 3 çocuk babası.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PlatiniAvrupa Futbol Federasyonları BirliğiSlovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander CeferinAleksander Ceferin YunanistanAtinaOlağanüstü UEFA Kongresi Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı MichaelPraagAvrupa Futbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24