UEFA’da yeni başkan Ceferin



48 yaşındaki Aleksander Ceferin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan 12'nci Olağanüstü UEFA Kongresi'nde Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ile yarıştı.

Ceferin 55 üye ülkeden 42'sinin oyunu alarak birinci oylamada Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın yeni başkanı oldu. Ceferin görevini 2019'a kadar sürdürecek. Van Praag 13 oyda kaldı.

Daha önce adaylığını açıklayan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ise geçen hafta adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Eski başkan Michel Platini, FIFA eski başkanı Sepp Blatter'den 2011'de aldığı 2 milyon İsviçre frangı için belge gösteremeyince suçlu bulunmuş ve futboldan 4 yıllığına men edilmişti. Ardından Platini UEFA başkanlığından istifa etmişti.

Ceferin yaptığı açıklamada “Bir hayalperest değilim, pragmatistim. Bu harika oyunun bekçileri olacağız. Bu göreve seçildiğim için minnettarım. Bu büyük bir sorumluluk” diye konuştu.

Aleksander Ceferin kimdir

13 Ekim 1967'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan doğan Ceferin aynı kentin üniversitesinde hukuk eğitimi aldı ve kendi hukuk firmasını kurdu. 2005'e kadar Slovenya'daki çeşitli kulüplerde resmi görevler yürüten Ceferin 2006-2011 yılları arasında Slovenya Milli Olimpiyat Komitesi üyeliği görevinde bulundu.

48 yaşındaki spor adamı, 2011 yılından bu yana Slovenya Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı ve UEFA Hukuk Komisyonu As Başkanlığı görevini yürütüyordu. Ceferin evli ve 3 çocuk babası.