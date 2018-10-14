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Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı

İSTANBUL,(DHA) -  UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti

14 Ekim 2018 02:41

İSTANBUL,(DHA) - 

UEFA Uluslar Ligi\'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti.  
Bugün oynanan karşılaşmalarda Hollanda, Almanya\'yı 3-0 mağlup ederken, Slovakya, Çek Cumhuriyetine 2-1 yenildi.  İrlanda Cumhuriyeti ile Danimarka arasındaki maçta gol sesi çıkmazken, Norveç, Slovenya\'yı 1-0\'lık skorla yendi.  Bulgaristan, Güney Kıbrıs\'ı 2-1, Gürcistan ise Andorra\'yı 3-0 mağlup etti.  Letonya ile Kazakistan 1-1\'lik skorla berabere kalırken, Ermenistan, Cebelitarık\'a 1-0 mağlup oldu.  Makedonya ise Liechtenstein\'i 4-1 yendi.

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