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Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı

Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Belarus 1-0 galip geldi  İSTANBUL,(DHA) -  UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 7 karşılaşma ile devam etti

13 Ekim 2018 02:42

Ali Palabıyık\'ın yönettiği maçta Belarus 1-0 galip geldi 

İSTANBUL,(DHA) - 
UEFA Uluslar Ligi\'nde heyecan 7 karşılaşma ile devam etti. 
FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık\'ın düdük çaldığı Belarus - Lüksemburg maçında gülen taraf 1-0\'lık skorla Belarus olurken, Palabıyık mücadalede 5 kez sarı kartını çıkardı. Uluslar Ligi\'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Belçika, İsviçre\'yi 2-1 yendi. Hırvatistan ile İngiltere golsüz berabere kaldı. Avusturya, Kuzey İrlanda\'yı 1-0 mağlup etti. Estonya, Finlandiya\'ya 1-0 mağlup olurken, Yunanistan, Macaristan\'ın 1-0 yendi. Moldova ise San Marino\'yu 2-0 mağlup etti.

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