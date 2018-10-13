UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı

Ali Palabıyık\'ın yönettiği maçta Belarus 1-0 galip geldi

İSTANBUL,(DHA) -

UEFA Uluslar Ligi\'nde heyecan 7 karşılaşma ile devam etti.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık\'ın düdük çaldığı Belarus - Lüksemburg maçında gülen taraf 1-0\'lık skorla Belarus olurken, Palabıyık mücadalede 5 kez sarı kartını çıkardı. Uluslar Ligi\'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Belçika, İsviçre\'yi 2-1 yendi. Hırvatistan ile İngiltere golsüz berabere kaldı. Avusturya, Kuzey İrlanda\'yı 1-0 mağlup etti. Estonya, Finlandiya\'ya 1-0 mağlup olurken, Yunanistan, Macaristan\'ın 1-0 yendi. Moldova ise San Marino\'yu 2-0 mağlup etti.