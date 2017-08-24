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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi

24 Ağustos 2017 23:27

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi.
Monaco\'daki Grimaldi Forum\'da çekilen kuralarda Beşiktaş, 3\'üncü torbadan dahil oldu ve G Grubu\'nda yer aldı. Siyah-beyazlılar Fransa\'nın Monaco, Portekiz\'in Porto ve Almanya\'nın Leipzig takımı ile eşleşti.
GRUP MAÇLARI 12 EYLÜLDE BAŞLAYACAK
Şampiyonlar Ligi\'nde grup mücadeleleri 12 Eylül\'de başlayıp, 6 Aralık\'ta son bulacak. 
Gruplarında ilk iki sıraya yerleşen ekipler son 16 turuna kalacakken üçüncü bitirecek takım UEFA Avrupa Ligi\'nde yoluna devam edecek. 2017-2018 sezonu finali ise Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'deki Olimpiyat Stadı\'nda oynanacak. 
Grup eşleşmeleri şöyle oluştu:
A GRUBU: 
Benfica (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Basel (İsviçre), CSKA Moskova (Rusya)
B GRUBU: 
Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya)
C GRUBU: 
Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan)
D GRUBU: 
Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)
E GRUBU:
Spartak Moskova (Rusya), Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya)
F GRUBU:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda)
G GRUBU: 
Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Beşiktaş, Leipzig (Almanya)
H GRUBU: Real Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Tottenham (İngiltere), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi\'nde maç tarihleri şöyle:
Grup 1. maçları: 12-13 Eylül
Grup 2. maçları: 26-27 Eylül
Grup 3. maçları: 17-18 Ekim
Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım
Grup 5. maçları: 21-22 Kasım
Grup 6. maçları: 5-6 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018
Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018
Çeyrek final ilk maçları: 3-4 Nisan 2018
Çeyrek final rövanş maçları: 10-11 Nisan 2018
Yarı final ilk maçları: 24-25 Nisan 2018
Yarı final rövanş maçları: 1-2 Mayıs 2018
Final maçı: 26 Mayıs 2018

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