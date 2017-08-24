UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi.

Monaco\'daki Grimaldi Forum\'da çekilen kuralarda Beşiktaş, 3\'üncü torbadan dahil oldu ve G Grubu\'nda yer aldı. Siyah-beyazlılar Fransa\'nın Monaco, Portekiz\'in Porto ve Almanya\'nın Leipzig takımı ile eşleşti.

GRUP MAÇLARI 12 EYLÜLDE BAŞLAYACAK

Şampiyonlar Ligi\'nde grup mücadeleleri 12 Eylül\'de başlayıp, 6 Aralık\'ta son bulacak.

Gruplarında ilk iki sıraya yerleşen ekipler son 16 turuna kalacakken üçüncü bitirecek takım UEFA Avrupa Ligi\'nde yoluna devam edecek. 2017-2018 sezonu finali ise Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'deki Olimpiyat Stadı\'nda oynanacak.

Grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A GRUBU:

Benfica (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Basel (İsviçre), CSKA Moskova (Rusya)

B GRUBU:

Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya)

C GRUBU:

Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan)

D GRUBU:

Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)

E GRUBU:

Spartak Moskova (Rusya), Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya)

F GRUBU:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda)

G GRUBU:

Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Beşiktaş, Leipzig (Almanya)

H GRUBU: Real Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Tottenham (İngiltere), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi\'nde maç tarihleri şöyle:

Grup 1. maçları: 12-13 Eylül

Grup 2. maçları: 26-27 Eylül

Grup 3. maçları: 17-18 Ekim

Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım

Grup 5. maçları: 21-22 Kasım

Grup 6. maçları: 5-6 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018

Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018

Çeyrek final ilk maçları: 3-4 Nisan 2018

Çeyrek final rövanş maçları: 10-11 Nisan 2018

Yarı final ilk maçları: 24-25 Nisan 2018

Yarı final rövanş maçları: 1-2 Mayıs 2018

Final maçı: 26 Mayıs 2018