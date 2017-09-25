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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor 

İkinci hafta maçları, yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş, G Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın saat 21

25 Eylül 2017 15:34

İkinci hafta maçları, yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak

Beşiktaş, G Grubu\'ndaki ikinci maçında, yarın saat 21.45\'te Almanya\'nın Leipzig takımını konuk edecek

İSTANBUL (DHA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye\'nin Şampiyonlar Ligi\'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu\'ndaki ikinci maçında, yarın saat 21.45\'te Almanya\'nın Leipzig takımını konuk edecek. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu\'ndan Sergei Karasev yönetecek.
Şampiyonlar Ligi\'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)
21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)
21.45 Beşiktaş - Leipzig (Almanya)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)
27 Eylül Çarşamba:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)
21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)
21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)
21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)

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