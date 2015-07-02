UEFA maçı öncesinde bomba alarmı

Kızılyıldız ile Kairat takımlarının bu akşam UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacağı Rajko Mitic Stadyumu'nun çatısında bomba bulundu. Sırbistan Süper Ligi takımlarından Kızılyıldız'ın, Kırgızistan'ın Kairat takımını ağırlayacağı UEFa maçı öncesinde bulunan bomba, güvenli bir yere götürülerek imha edildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Sırbistan İçişleri Bakanlığı, bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu maçı öncesinde yapılan rutin kontroller sırasında stadın çatısında paslanmış el bombası bulunduğu belirtildi.

Sırbistan polisi, stadın çevresinde olağanüstü tedbir alırken, olayın aydınlatılmasıyla ilgili incelemelerine devam ediyor.