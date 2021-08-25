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Spor

UEFA'dan Tugay Kerimoğlu paylaşımı

"Doğum günü çocuğu Tugay Kerimoğlu'ndan usta bitirişler"

25 Ağustos 2021 12:17

UEFA, eski Galatasaray futbolcusu ve Premier Lig oyuncusu Tugay Kerimoğlu'nun doğum gününü, sarı kırmızılı forma altında Hertha Berlin'e attığı golü paylaşarak kutladı.

UEFA'nın UEFA Champions League hesabından, "Doğum günü çocuğu Tugay Kerimoğlu'ndan usta bitirişler" notuyla yapılan paylaşımda, futbolcunun 2000 yılında Galatasaray formasıyla Hertha Berlin'e attığı gol gösterildi.

Macar kaleci Gábor Király'i plaseyle avlayan Kerimoğlu, sarı kırmızılı ekibin 3. golünü kaydetmişti. Galatasaray, H Grubu 5. maçında Alman temsilcisi Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek, gruptan çıkma şansını son maça taşımıştı.

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