UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Crvena Zvezda takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Crvena Zvezda takımları arasında 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Kazakistan'ın Almaty şehrindeki Almaty Ortalyk Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler ‘in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.