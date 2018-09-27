UEFA da "VAR" dedi

İSTANBUL,(DHA)
UEFA, 2019/20 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere, UEFA Süper Kupası, EURO 2020, 2020/21 UEFA Avrupa Ligi ve 2021 Uluslar Ligi finallerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı
27 Eylül 2018 16:36
İSTANBUL,(DHA)
UEFA, 2019/20 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere, UEFA Süper Kupası, EURO 2020, 2020/21 UEFA Avrupa Ligi ve 2021 Uluslar Ligi finallerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.
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