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Spor

UEFA başkanını seçiyor

FIFA Etik Komitesi, eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin konuşma yapmasına izin verdi

15 Eylül 2016 03:00

Michel Platini'nin, FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter'den 2 milyon İsviçre frangı aldığı gerekçesiyle futboldan 4 yıllığına men edilmesi ve UEFA başkanlığından istifa etmesinin ardından UEFA'nın yeni başkanı, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Grand Resort Lagonissi Hotel'de yapılacak kongre ile seçilecek.

Yarın TSİ 10:00'da başlayacak 12. Olağanüstü UEFA Kongresi'nde başkanlık seçiminin yanı sıra FIFA'da UEFA'yı temsil edecek kadın üyenin de seçimi gerçekleştirilecek.

Caferin mi, Van Praag mı?

Kongrede, başkanlık seçimi için 2 aday yarışacak. Bu isimler, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin ile Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag. Daha önce adaylığını açıklayan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ise geçen hafta yaptığı yazılı açıklama ile başkan adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

Türkiye'den Caferin'e destek

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA seçiminde Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin'e destek verme kararı aldı. Antalya'da oynanan Türkiye-Rusya hazırlık karşılaşması öncesi TFF'ye ziyarette bulunan Ceferin, Başkan Demirören, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile bir araya gelmiş ve yapılan görüşmeler sonrasında Slovenyalı futbol adamına UEFA Başkanlık seçimlerinde tam destek kararı alınmıştı. Aleksander Ceferin'in başkan seçilmesi halinde büyük ihtimalle TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın da yönetime gireceği düşünülüyor.

Platini'ye izin çıktı

FIFA Etik Komitesi, eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin yarın yapılacak 12. Olağanüstü UEFA Kongresi'ne katılmasına ve burada bir konuşma yapmasına izin verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Fransız spor adamının kongreye katılma talebinin UEFA'dan geldiği aktarılarak, FIFA'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

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UEFAMichel PlatiniSepp BlatterAleksander CeferinMichael van Praag

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