UEFA acımadı: 3 kulübe FFP cezası

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurumu Uzlaşma Dairesi (CFCB), 3 kulübe Finansal Fair Play (FFP) şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle ceza verdi.

UEFA'nın web sitesinden yapılan açıklamada, izlemede olan kulüplerden üçünün şartları yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu üç kulübün özellikle vadesi geçmiş ve vadesi gelmiş borçların ödenmemesi nedeniyle cezalandırıldığının altı çizildi.

Buna göre UEFA aşağıdaki üç kulübe şu cezaları verdi: