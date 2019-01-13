'Ucuz iPhone' internete sızdı

Apple'ın bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen 'ucuz iPhone' olarak da anılan yeni iPhone SE modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler internete sızdı.

Geçtiğimiz yıl en pahalı iPhone modeli olan iPhone XS Max'i tanıtan Apple, pek çok kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir model üzerinde çalışıyordu. Ucuz iPhone olarak da anılan yeni iPhone SE (iPhone SE 2) modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler internete sızdı.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, iPhone SE 2 modeli 2019 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. iPhone SE 2'de yer alması beklenen özellikler ise şöyle:

A10 yonga seti

12 MP arka kamera

5 MP ön kamera

2 bin mAh’tan biraz yüksek batarya

2 GB RAM

64 GB hafıza

iPhone SE 2'in, iPhone 5 kasasına oturtulmuş bir iPhone X görünümüne sahip olacağı yönünde beklentiler oldukça büyük. Apple, henüz yeni modelinin üretimi ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da model ile ilgili verilen ipuçları sonucunda daha ekonomik ve daha küçük bir iPhone'un piyasaya sürülmesi bekleniyor.