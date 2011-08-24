Ucuz iPhone 4 geliyor

T24 - Apple sürpriz yaptı, piyasalarda iPhone 5, iPhone 4S modelleri beklenirken ucuz fiyatlı iPhone 4 serisiyle geliyor



Apple'ın popüler akıllı telefonu iPhone 4'ün ucuz modeli için geri sayım başladı. Asya merkezli tedarikçiler ucuz iPhone 4'ler için kolları sıvarken, ucuz modellerin tek farkının depolama kapasitesi olacağı belirtiliyor.



32 ve 16 GB'lık sürümleri dışında ucuz iPhone 4'lerde 8 GB'lık depolama birimi olacak. Yeni iPhone'un birkaç hafta içinde satışa sunulması beklenirken, Apple'ın iPhone 5 için de Eylül ayını düşündüğü konuşuluyor.



iPhone 4S ismini taşıyacak ucuz iPhone 4'lerin 8 megapiksel dahili kamerası olması beklenirken, dokunmatik ekranının mevcut iPhone 4'lere göre daha büyük olacağı sanılıyor.



Apple'a yakın bir kaynağa göre iPhone 5'i üretecek iki fabrikaya(Hon Hai ve Pegatron) 45 milyon birimlik üretim emri halihazırda verilmiş durumda.





