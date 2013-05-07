‘Ucuz iPhone 2013’te satışa sunulacak’

İddialara göre Apple plastik iPhone’ları 2013 bitmeden satışa sunacak.

iPhone 5S’i yaz döneminde sunması beklenen Apple’ın, yaz-sonbahar döneminde ucuz iPhone da sunup sunmayacağı uzun süredir teknoloji dünyasında dönen bir söylenti. Akıllı telefon üreticilerine parça tedarik eden Etrade Supply, düşük bütçeli iPhone’un 2013’te satılacağını savundu.

ntvmsnbc'nin Mashable sitesine dayandırdığı haberine göre, Apple hakkındaki birçok iddiası geçmişte doğru çıkan şirket, ucuz iPhone’un, iPhone 5, iPod 5 ve iPod classic arasında bir tasarıma sahip olacağını belirtti.

Şirket, ucuz iPhone’da kullanılacak materyalin ağırlıklı olarak plastik olacağını ve dayanıklılığının da alüminyum kasa iPhone’lara kısa daha az olacağını belirtti. Mashable, ucuz iPhone’un ağırlıklı olarak plastik olmasının beklenmesine rağmen, sahip olacağı teknoloji ve özelliklerle fiyat aralığında çok aşağılarda yer almayabileceğini ifade etti.

ABD’de hazırlanan bir rapora göre, ucuz iPhone’un 2014’te 75 milyon satabileceği öngörülmüştü.