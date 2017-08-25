Üçüncü Lig'de sezon açılıyor

İZMİR, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig\'de yeni sezon maratonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Lige tek sezonluk aranın ardından dönen Turgutluspor, 2\'nci Grup\'taki ilk maçta evinde Yeşilbursa\'yı ağırlayacak. 7 Eylül Stadı\'ndaki mücadele saat 17.00\'de start alacak. Aynı grupta Tire 1922, aynı saatte 4 Eylül Stadı\'nda Anagold Erzincanspor\'u konuk edecek. Muğlaspor ise Erokspor deplasmanına çıkacak. 1\'inci Grup\'ta Dardanelspor, ilk hafta Erbaaspor\'la, 18 Mart Stadı\'nda saat 20.00\'de karşılaşacak.

İddialı bir kadro kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezonun açılışını saat 16.00\'da Yomraspor deplasmanında yapacak. Bergama Belediyespor da saat 17.00\'de Orhangazi Belediye\'yle deplasmanda oynayacak. 3\'üncü Grup\'ta saat 17.00\'de başlama düdüğü çalacak karşılaşmalarda Kızılcabölükspor, Semt Sahası\'nda Cizrespor\'la rakip olacak. Ligin yeni ekibi Utaş Uşak, 1 Eylül Stadı\'nda Tarsus İdmanyurdu\'yla karşılaşacak. Aydınspor 1923, saat 16.00\'da Karaköprü\'yle deplasmanda oynayacak.

