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Dünya
Deutsche Welle

Üçüncü kez devlet başkanı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, oyların büyük çoğunluğunu alarak seçimleri kazandı. Batılı devletler sadece hükümet kontrolündeki bölgelerde yapılan seçimleri kınadı.

05 Haziran 2014 11:43


Suriye Meclis Sözcüsü Cihad Laham, Beşar Esad'ın oyların yüzde 88.7'sini alarak üçüncü kez devlet başkanı olma hakkını kazandığını duyurdu. Seçimler öncesinde de Esad'ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Suriye Yüksek Seçim Konseyi, 15.8 milyon seçmenin yüzde 73.42'sinin oy verdiğini bildirdi. Seçimler hükümetin kontrolündeki bölgelerde yapılabildi. İsyancıların kontrolündeki ülkenin kuzey ve doğusunda seçim yapılamadı.

Seçme hakkına sahip çoğu kişi evlerini terk etmek zorunda kaldığı için oy kullanamadı.

BM'nin verilerine göre, Suriye nüfusunun yüzde 40'ı evlerini terk etti. 2,8 milyon kişi komşu ülkelere kaçarken, 160 bin kişi de hayatını kaybetti.

Aralarında Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu Suriye Ulusal Konseyi'ni destekleyen ülkeler seçimleri bir ”utanç“ olarak nitelendirdi.

Öte yandan, seçimlerde 50 yıldır ilk kez birden fazla aday vardı. Esad'ın iki rakibi Hasan El Nuri ve Mahir Haccar oyların yüzde 4.3 ve 3.2'sini aldı.

Kutlamalarda üç kişi öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün direktörü Rami Abdül Rahman, seçimler sonrası Şam'da Esad destekçilerinin kutlama için havaya ateş açması sonucu en az üç kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, seçimlerin adil olarak nitelendirilemeyeceği eleştirisinde bulunarak, “çünkü milyonlarca insanın oy kullanamayacağı yerde seçim yapamazsın” dedi.

Kerry, “Seçimlerin yapıldığı günün öncesinde ve sonrasında hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Çatışma aynı, terör aynı, ölümle aynı” ifadelerini kullandı.

AB de yayınladığı bildiride, seçimlerin demokratik olarak kabul edilemeyeceğini belirterek seçimleri kınadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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