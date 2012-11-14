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Kültür-Sanat

Cemal Reşit Rey'de ücretsiz Cahit Berkay konseri

Yaptığı film müzikleriyle tanınan Cahit Berkay, bugün 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Çiçek Abbas' gibi eserlerini seslendirilecek

14 Kasım 2012 12:05

Moğollar grubunun bağlama ustası Cahit Berkay, bugün İstanbul'da senfoni orkestrası eşliğinde film müziklerini seslendirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Konserde Cahit Berkay, ''Selvi Boylum Al Yazmalım'', ''Devlerin Aşkı'', ''Dila Hatun'', ''Çiçek Abbas'' ve ''Güler misin, ağlar mısın'' gibi eserlerini, Cem Öget yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde yorumlanacak.

Bu arada konserde, misafir solist olarak Derya Petek de yer alacak.

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