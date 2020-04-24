Ücretsiz ama ambalajsız

Düzce-Kaynaşlı ilçe belediyesi ekiplerinin vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sırasında maskelerin ambalajsız olması dikkati çekti.

Kaynaşlı belediye ekipleri maskeleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıttı.

Maske dağıtan ekiplerin eldiven taktığı görülürken, hijyenik olması için maskelere temas edilmemesi gerektiği bilim çevreleri tarafından sıklıkla dile getirilmişti. Enfeksiyon uzmanları da eldivenin koruyucu olmayacağını, aksine 'sahte bir güven duygusu verdiği gerekçesiyle takılmaması gerektiğini belirtmişti.

Çok sayıda vatandaş PTT ve e-devlet üzerinden eczanelerin dağıttı maskelere ulaşamamaktan şikayet ediyordu. Bunun üzerine başka İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda belediye başkanı maskelerin belediyeler üzerinden dağıtılmasının ihtiyaca daha hızlı yanıt üreteceğini dile getirmişti.