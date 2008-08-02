Uçar Altay'da kaldı

Bank Asya 1. Lig ekibi Altay, teknik direktör Feyyaz Uçar ile mukavele yeniledi. Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Melih Tandoğan, istikrarın başarıda önemli bir faktör olduğunu, bu doğrultuda Feyyaz Uçar ile yeniden anlaştıklarını belirtti.

Profesyonel şube başkanı Niyazi Konuşmaz, tam yetki ile görev alacak Feyyaz Uçar ile uyum içinde çalışarak Altay'ı başarıya taşıyacaklarını kaydetti.

Konuşmaz, Erzincansporlu santrfor Burak Çalık ile prensipte anlaştıklarını, Beşiktaş'tan kiralık gelen ve Altay'da iyi bir sezon geçiren Adem Büyük'ü yeni sezonda da kadrolarına alabilmek için Beşiktaş yönetimine başvurduklarını, bu konunun olumlu sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Teknik direktör Feyyaz Uçar da takımında kaldığı için mutlu olduğunu, el birliği ile Altay'ın başarısı için çalışacaklarını kaydetti.