T24 LogoT24 Logo
Spor

Uçar Altay'da kaldı

Bank Asya 1. Lig ekibi Altay, teknik direktör Feyyaz Uçar ile mukavele yeniledi...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Bank Asya 1. Lig ekibi Altay, teknik direktör Feyyaz Uçar ile mukavele yeniledi. Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Melih Tandoğan, istikrarın başarıda önemli bir faktör olduğunu, bu doğrultuda Feyyaz Uçar ile yeniden anlaştıklarını belirtti.    

 

Profesyonel şube başkanı Niyazi Konuşmaz, tam yetki ile görev alacak Feyyaz Uçar ile uyum içinde çalışarak Altay'ı başarıya taşıyacaklarını kaydetti.    

 

Konuşmaz, Erzincansporlu santrfor Burak Çalık ile prensipte anlaştıklarını, Beşiktaş'tan kiralık gelen ve Altay'da iyi bir sezon geçiren Adem Büyük'ü yeni sezonda da kadrolarına alabilmek için Beşiktaş yönetimine başvurduklarını, bu konunun olumlu sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.    

 

Teknik direktör Feyyaz Uçar da takımında kaldığı için mutlu olduğunu, el birliği ile Altay'ın başarısı için çalışacaklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24