Uçan kaykay icat edildi!

İlk kez “Geleceğe Dönüş II” filminde karşımıza çıkan, Marty McFly karakterinin kullandığı uçan kaykaylar sonunda gerçek oldu. Kaliforniya’nın Los Gatos şehrinde bulunan Arx Pax adlı küçük bir şirket, uçan kaykayı icat etmeyi başardı.

Eda Utku’nun Radikal’deki haberine göre, söz konusu kaykay henüz Marty McFly’ınki gibi her türlü yüzeyde çalışmıyor. Magnetler yardımıyla havada duran kaykay, şimdilik sadece metal yüzeyler üzerinde ilerliyor. Şirketin geliştirdiği, henüz pek amatör düzeydeki uçan kaykayın fiyatı ise 10 bin dolar (22 bin 400 TL) olarak açıklandı.

1989 yılında gösterime giren “Geleceğe Dönüş II” filminde, başkarakter Marty McFly 2015 yılına gidiyor, orada havada duran bir kaykayı kullanarak kötü kişilerden kaçıyordu. Bilimkurgu hayranları heyecanla bu icadı bekliyor, bilim insanlarına çağrıda bulunuyordu.