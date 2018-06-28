Uçamayan güvercine kanat oldu

İSTANBUL, (DHA) – ŞİŞLİ’DE genç bir vatandaş, halsiz düşen ve uçamayan bir güvercinin yardımına koştu. Yerde gördüğü güvercine ilk olarak su ve yemek veren hayvansever genç, daha sonra yetkililere haber vererek güvercinin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’ndeki bir sokakta yerde yatan bir güvercin gören 23 yaşındaki Çağatay Kuruca, bulduğu bir kutuya koyduğu güvercine hemen su ve yiyecek verdi. Yarası olup olmadığını kontrol eden genç hayvansever, daha sonra yetkilileri arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Şişli Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Birgün, müdahale için hayvanı Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürdü.

“ÇOK HALSİZ DURUYORDU, UÇAMIYORDU”

Halsiz olarak yerde yatan hayvanın imdadına yetişen Çağatay Kuruca, “Hayvana yolda yürürken rastladım ve uçamadığını fark edince hemen müdahale ettim. İnternetten araştırdım, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nü aramam gerekiyormuş. Aradım, çok yoğun oldukları için beni Şişli Belediyesi’ne yönlendirdiler. Onlar da sağ olsunlar bir ekip gönderdiler. Ekipleri beklerken, burada arkadaşım oturuyor, tekrar oraya döndüm. Bir kutu bulup, hayvanı içine koydum ve su falan verdim. Evde bulgur vardı, bulgur verdim. Bulguru yediremedim ama suyu çok içti. Herhalde susuz kalmıştı hayvan. Sonra da ekipler geldi, teslim ettim zaten” dedi.

“GIDASIZLIĞA BAĞLI ZAYIF DÜŞMÜŞ”

Olay yerine gelerek hayvana ilk müdahalesini yapan ve daha sonra muayene için tedavi merkezine götüren Şişli Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Birgün, “Yabani bir güvercin, gıdasızlığa bağlı olarak zayıf düşmüş. Genel durumu destekleyici serum ve vitamin takviyeleri yaptık. Onun haricinde de besledik. Şu an durumu iyi. Yürüyüşünde bir problem yok. Kanadında herhangi bir kırık da yok. Burada birkaç gün bakımını yaparız, daha sonra da doğasına kavuşturup, salacağız çocuğu” şeklinde konuştu.

“KUŞLAR ÇOK ZEKİ HAYVANLAR”

Kuşların çok zeki hayvanlar olduğuna vurgu yapan Veteriner Hekim Ömer Birgün, “Çoğu zaman sığınacak alan buluyorlar. Kolay kolay doluya veya yağmura yakalanmıyorlar. Yağmur ve dolu yağmasının yanı sıra, binalardaki havalandırma boşluklarına martı gibi daha büyük hayvanların düşmesi ve çıkamamalarına bağlı olarak da kanat kırığı vakaları oluyor. Güvercinlerde bu duruma daha önce denk gelmedim. Bu hayvanlar çok akıllı ve kendilerini koruyabiliyorlar” dedi.

Aç kalan ve halsiz düşen güvercinin önemli bir rahatsızlığının olmadığı ve yapılan tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.