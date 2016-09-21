Uçakta nereye oturmalı?

Eski bir hostes uçaktaki en rahat ve güvenli koltukların hangileri olduğunu, en iyi servis almanın yollarını anlatıyor.

Uçak koltukları eskiye göre oldukça gelişti. İlk koltuklar hasırdandı. Ama hostesler bugün de çok şikayet dinlerler. Yerinin değiştirilmesini isteyen yolcular vardır. Peki uçaktaki bazı koltuklar diğerlerinden daha mı rahattır?

Ticari uçaklardaki her ayrıntı düşünülerek belirlenmiştir. Örneğin koltukların rengi için mavi tonların seçilmesi bu rengin genel olarak sakinleştirici etkisinden dolayıdır.

Ekonomi sınıfındaki ucuz biletler için ayrılmış koltukların çoğunda da yolcuların rahat oturması için bazı düzenlemeler yapılmıştır; koltuğun hafif yatması, bacakları uzatmak için alan ve kafayı yaslayacak yastık vb.

Birinci sınıf koltuklarda ise iş daha geniş ve rahat koltukları çoktan aşmış, koltuklar tam yatar hale gelmiştir artık.

Uçakta oturacağınız koltuğu seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç şeyi Cheapflights seyahat sitesi müdürü Andrew Shelton şöyle özetliyor:

Çıkış olarak belirlenen kapıların önündeki koltuklar ile en arkadaki koltuklar geriye doğru yatmaz. Çıkışın arkasındaki koltuklarda ise pencereler olmasını istediğiniz yerde değildir.

Mutfak bölümüne yakın koltuklar sessiz bir yolculuk için ideal değildir. Hostesler yiyecek ve içecekleri burada hazırladığı gibi, herhangi bir görevlerinin olmadığı zamanlarda da genelde burada bir araya gelirler.

Arka koltukların, uçaktan inerken biraz bekleme ve hava türbülanslarında sarsılma gibi dezavantajları olsa da, uçağın arkası daha az kalabalık olduğundan el bagajını koyacak yer bulması daha kolaydır.

Birçok havayolu, uçağın arkasında oturan yolcuları daha önce içeri alır. Yani siz bindiğinizde başüstü dolapları hala boştur.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin verilerini inceleyen Time Dergisi, son 35 yılın kaza raporlarına bakarak uçağın arkasındaki orta koltukların kaza sırasında daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor. Ama bunun garantisi yok elbette.

Aslında kaza sırasında hayatta kalmak veya yaralanmaktan korunmak için iyi ya da kötü koltuk diye bir şey yoktur. Uçak kazaları ender olduğu gibi her kaza farklıdır.

Acil durum anında acil çıkışa ne kadar yakınsanız uçaktan o kadar erken inersiniz. Ama tam da çıkışta oturmak farklı bir durumdur.

Çıkışa yakın olmak bazı yolcuların hızla uçaktan çıkmasını sağlayacaktır. Ama acil çıkışta pencere kenarında oturanların herhangi bir acil durumda yolcuların çıkmasına yardım etmesi gerekebilir.

Uçağın tipi, acil durumun ne olduğu ve hosteslerin ihtiyaçlarına bağlı olarak bazı yolculardan acil çıkış penceresini açmaları ve diğer yolcuların çıkmasına ya da acil iniş kaydırağından inip aşağıda onların inmesine yardımcı olmaları istenebilir.

Uçakta yolcular genellikle birbirinden mümkün olduğunda uzak oturmak ister. Uçağın arkasındaki koltuklar en son seçilenler olur.

Eğer biraz sarsıntıyı göze alıyorsanız ve yoğun bir sezon değilse arka koltuklarda yanınızdaki koltuk boş kalacak şekilde oturabilirsiniz.

Kısa sürede bağlantılı bir uçuşa yetişmeniz gerekiyorsa nereye oturmalısınız? Belli ki uçağın ön kısmında oturuyorsanız inmeniz daha hızlı olur. Bunun için önde oturan yolcularla yer değiştirebilirsiniz. Ama bazen bunu yapmak istemeyenler, ya da karşılığında bir şey almak isteyenler çıkabilir.

Eğer arkadaki başüstü dolaplarına eşya koymamışsanız, önde oturan yolcuya sadece inişe geçtiğinizde yer değiştirme önerisini getirebilirsiniz.

Uçuş sırasında kabindeki basınç nedeniyle bazı yolcular kulak ağrısı yaşayabilir. Ama uçağın her yerinde aynı basınç olduğundan oturduğunuz yer bu ağrıyı etkilemeyecektir.

Yemek servisi genellikle önde başlar. Fakat bazı havayolları uçuşun yönüne göre farklı bir yöntem izleyebilir. Bazı havayolları vejetaryen, etli, glütensiz ya da çocuklar için özel yemekleri önceden seçme olanağı sunabilir.

Servis önde başlamışsa arkada oturmanın dezavantajlarına bir yenisi daha eklenmiş olur. Size gelinceye kadar bazı gözde yemekler tükenmiş olabilir.

Uçağın orta kısımlarında oturanlara çabuk servis yapılması gibi bir avantaj olsa da, servisin devam ediyor olması nedeniyle tuvalete gitmek için beklemek gerekebilir.

Bu nedenle uçağa binmeden ya da uçuşta servis başlamadan önce tuvalete gitmeniz tavsiye olunur.

Ağlayan çocuk ya da yüksek sesli sohbetleri hesaba katmadan bile uçak kabini gürültü bir yerdir. Kalkış sırasında bu gürültü 105 desibele kadar çıkar, ama yükseldiğinde de 85 desibeldedir. Bu benzinle çalışan çim biçme makinesinin çıkardığı gürültüye eşdeğerdir.

Bazı yolcular mutfakta sohbet eden hosteslerden şikâyet etse de, motorların sesinden kurtulmak için mümkün olduğunca önlerde oturmak en iyisidir.

Ayrıca koridor koltuklarındaki ses, pencere kenarına göre birkaç desibel daha düşüktür.

Uçaklardaki koltukların fiyatları son yıllarda epey değişim gösterdi. Çoğu havayolu en iyi koltuklara ekstra fiyat koyarken kimi de birinci sınıf ve ekonomi kategorilerinin dışında alt sınıflandırmalar yaparak, örneğin ekstra bacak alanı sunan koltuklar için daha fazla para almaya başladı. Bazıları ise yolcunun bilet aldığı sırada koltuk seçimini ekstra ücrete tabi tutuyor.

En arkada ya da tuvalet yakınındaki koltuklara mahkûm olmak istemiyorsanız uçuşunuzu önceden planlayın.

Eğer herhangi bir kategori için ekstra ücret ödemediyseniz, oturacağınız yer ortadaki ya da arkadaki ekonomi sınıfı koltuklar olacaktır.

Uçakta orta koltuklarda oturmak istemiyorsanız internet üzerinden erken 'check in' yapıp son anda açılan koltuklar olup olmadığına bakabilir ya da seyahat şirketinin, havayolu rezervasyon görevlilerinden yardım alabilirsiniz.

Uçağa biniş anına kadar koltuk değiştirmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu işin püf noktası bunu güler yüzle yapmaktan geçiyor.