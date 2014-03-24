'Uçak okyanusa düştü'



Malezya Başbakanı Necip Rezak, yaptığı açıklamada kayıp uçakla ilgili son gelişmeleri aktardı. Rezak, elde edilen son veriler ışığında uçağın Hint Okyanusu'nun güneyine düştüğünün tespit edildiğini bildirdi.

Rezak, “Uçaktan son sinyal alınan bölge Hint Okyanusu'nun ortasıydı. Burası herhangi bir iniş pistinden çok uzak bir bölge. Bu nedenle büyük bir üzüntüyle son veriler ışığında sizleri uçağın Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü konusunda bilgilendirmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

Uçakta bulunan yolcuların ailelerine bilgi verildiğini belirten Başbakan, diğer ayrıntıların salı günü açıklanacağını söyledi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalanan ve 8 Mart'tan bu yana kayıp olan yolcu uçağında 154’ü Çinli 239 kişi bulunuyordu.