Uçak için uluslararası inceleme



Uluslararası bir afet destek ekibi ve AGİT gözlemcilerinin Kiev'e doğru yola çıktıkları bildirildi.

Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağında 154 Hollandalı, 27 Avustralyalı, 11 Endonez, 6 İngiliz, 4 Belçikalı ve 4 Alman vatandaşının bulunduğu bildirildi. Uçakta üç tane de bebek bulunduğu kaydedildi. 15 mürettebat ise Malezya vatandaşıydı.

Amsterdam'dan havalanan ve Kuala Lumpur'a gitmekte olan Malezya Havayolları'na ait uçakla bağlantı kaybedildiğinde uçağın 10 bin metre yükseklikte olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın doğusunda bir görgü tanığı önce patlama sesi duyulduğunu, ardında da havada uçuşan parçalar gördüklerini anlattı.

Malezya Havayolları'nın kırmızı ve mavi renklerini taşıyan uçağın gövdesi ve onlarca ceset, Donetsk yakınlarındaki Grabovo Köyü civarında kilometrelerce bir alanda etrafa saçıldı.

Rusya-Ukrayna sınırının hangi tarafından füze fırlatıldığı henüz bilinmiyor. Ancak şüpheler uçağın, Rusya yapımı "Buk" füze savunma sistemiyle vurulduğu yönünde şüpheler artıyor.

"Bu bir terör eylemi"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, olayı bir "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Uçağı düşürdükleri yönündeki suçlamaları kabul etmeyen ayrılıkçılar ise Ukrayna güvenlik güçlerini suçluyor.

Kiev'den hafta içinde yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait mühimmat taşıyan uçakların Rusya topraklarından atılan füzelerle vurulduğu duyurulmuştu.

"Rota kısa olduğu için tercih ediliyor"

Alman Lufthansa Havayolları dâhil çok sayıda uluslararası havayolu şirketi, olay sonrası hemen rota değiştirdi.

İngiltere'deki Coventry Üniversitesi'nden hava güvenliği profesörü Norman Shanks, “Orası yoğun bir uçuş rotası. Havacıların havayollarını bu özel bölgeden uzak durmaları konusunda ikaz ettiği yönünde haberler var. Ancak Malezya Havayolları pek çok havayolu şirketi gibi bunu kullanmaya devam ediyor, çünkü kısa bir rota. Bu da daha az yakıt ve daha az para demek” açıklamasını yaptı.

Obama, Rezak ve Poroşenko'yu aradı

Malezya Başbakanı Necip Rezak yaptığı açıklamada, uluslararası denetçilerin bölgeye erişime izin verilmesini istedi. Rezak, “İncelemeler hiçbir şekilde engellenmemeli. Kimse bölgeye müdahale etmemeli ve kara kutu gibi enkazı ortadan kaldırmamalı” dedi. Bu arada uçağın kara kutusunun da bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Barack Obama da Ukrayna'da düşen yolcu uçağıyla ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Malezya Başbakanı Necip Rezak ile telefon görüşmeleri yaptı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, görüşmede Poroşenko, kaza alanının kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılması için uluslararası uzmanların yardımından memnuniyet duyduğunu belirtti.