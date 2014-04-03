Uçak gürültüsü tartışması



Federal Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter, konuya ilişkin açıklamasında, “Top şimdi İsviçre'de dedi.

Almanya'nın anlaşmayı bu haliyle onaylayamayacağını kaydeden Schwarzelühr-Sutter, bunun Südschwarzwald ve Bodensee'deki insanlara çok fazla olumsuzluk getireceğini kaydetti.

İsviçre'nin harekete geçip yeniden müzakere etmesi gerektiğini ifade eden bakanlık müsteşarı, Federal Meclis'te özellikle uçak gürültüsünden en fazla muzdarip olan Waldshut'taki seçim bölgesinde temsil edilmişti.

Zürih Havaalanı'na inen uçakların yüzde 80'den fazlası Almanya'nın güneyindeki bir rotayı izliyor. Gürültü, onlarca yıldır iki ülke arasında tartışma konusu.

Tek taraflı düzenleme

İki ülkenin hükümetleri uçak gürültüsü konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşmışlar ve İsviçre anlaşmayı onaylamıştı. Ancak Almanya hâlâ onay vermedi çünkü çok sayıda tepki var. İsviçre yeniden müzakere edilmesini ise reddediyor.

2001 yılındaki ilk anlaşma İsviçre Meclisi'nde reddedilmişti. Bunun üzerinde Almanya 2003 yılında tek taraflı düzenlemeleri yürürlüğe koydu. O zamandan beri 21:00-07:00 arası Almanya üzerinden uçuşlara izin verilmiyor. Hafta sonu ve tatil günlerinde ise yasak 20:00-09:00 arası geçerli.