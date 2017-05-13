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Dünya
Deutsche Welle

Üç yıl sonra ailelerini görecekler

Nijerya'nın Chibok kentinde Boko Haram tarafından üç yıl önce kaçırılıp, varılan uzlaşı sonucu cumartesi günü serbest bırakılan kızların kimlik tespitinin ardından ebeveynleriyle buluşturulacakları bildirildi.

13 Mayıs 2017 00:50

Üç yıl boyunca Nijerya'da radikal dinci Boko Haram örgütünün esareti altında bulunan ve geçen cumartesi günü serbest bırakılan 82 Chibok kızının gelecek hafta ilk defa ebeveynlerini görebilecekleri bildirildi.

Nijerya Kadın Bakanı Ayşe El Hasan, perşembe günü AFP'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

El Hasan, çocuklarının kimliğini teyit edebilen tüm ebeveynlerin kızlarını görebilmeleri için Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Chibok kentinden başkent Abuja'ya getirileceğini söyledi. Bakan, kızların daha sonra geçen yıl serbest bırakılan 24 kız öğrenciyle bir araya getirileceğini söyledi.

Psikososyal terapi gördüler

Kızların şu anda Nijerya istihbarat teşkilatına ait, başkentin dışında yer alan bir tesiste konakladıklarını aktaran Bakan El Hasan, tüm kızların "psikososyal terapi" gördüklerini ve mesleki eğitim aldıklarını söyledi.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve aileler tarafından hükümete yöneltilen, hükümetin önceden serbest bırakılmış olan 24 kızı ailelerinden ayrı tuttuğu iddialarıyla ilgiliyse El Hasan, kızların tesiste kalmak ya da ayrılmak konusunda özgür olduklarını söyledi.

Militanlar da serbest

Oldukça uzun süren müzakereler sonucu Boko Haram, esir tuttuğu 82 kız çocuğunu cumartesi günü serbest bırakmıştı. Uluslararası arabuluculuk sonucu varılan uzlaşı kapsamında kızların salıverilmesi karşılığında Nijerya hükümetinin tutuklu bulunan Boko Haram militanlarını serbest bırakılmasında anlaşılmıştı.

Örgüt, 2014 yılında Chibok'taki bir okula saldırı düzenlemiş ve 200'den fazla kız çocuğunu kaçırmıştı. Kız öğrencilerin kaçırılması, uluslararası alanda çok sayıda tepkiye neden olmuştu.

Birçok ünlü isim "Kızlarımızı Geri Getirin" (BringBackOurGirls) sloganı altında kampanyalar düzenlemiş ve kızların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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