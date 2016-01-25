'Üç milyar euro verilecek'



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini ile AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri'nden sorumlu üyesi Johannes Hahn Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı çerçevesinde Ankara'da temaslarda bulundu. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Volkan Bozkır katıldı.

Toplantıda, Türkiye-AB katılım müzakereleri, vize muafiyeti süreci, sığınmacılar, sınır güvenliği gibi ortak menfaati ilgilendiren dış politika konularının ele alındığı bildirildi.

"Sığınmacı sayısı yakından takip ediliyor"

Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan AB Komisyonu üyesi Hahn, Türkiye ile AB arasında varılan anlaşma uyarınca AB üyesi ülkelerin, Türkiye'den Avrupa’ya geçen sığınmacı sayısında azalma olup olmadığını yakından izlediğini belirtti. Türkiye'nin AB ile yürüttüğü tam üyelik müzakerelerine de değinen Hahn, ifade özgürlüğünün Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Hahn ayrıca, AB'nin Türkiye ile çözüm süreci konusunda işbirliği içinde hareket etmeye hazır olduğunu, Kürt sorununun çözümünün hem bölgeyi hem de AB'yi etkileyen bir unsur olduğunu ifade etti. Hahn, Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine daha fazla faslın açılması ile ilgili olduklarını da belirtti.

"3 milyar euronun verileceğine eminim"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini ise Türkiye ile AB arasında son dönemde tartışma konusu olan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesi için AB'nin 3 milyar euroluk yardımına ilişkin olarak "AB'nin bu yardımı makul bir süre içerisinde tahsis edeceğinden eminim" dedi.

"AB üyeliği stratejik hedeftir"

Toplantıya katılan AB Bakanı Volkan Bozkır da Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunun altını çizdi. Yeni fasılların açılması gerekliliğini dile getirdiğini belirten Bozkır, "Fasıl açılması büyük önem arz etmektedir. Türkiye ile ilişkilerin devamı anlamı taşımaktadır. Zirve sonuçlarının mutabakatı olarak enerji, yargı, özgürlük ve adalet, eğitim, dış güvenlik politikaları fasıllarının açılması için zirve sonrasında karar almıştık" diye konuştu.