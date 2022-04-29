Üç Kuruş ekranlara veda ediyor

Ay Yapım’ın Show TV çektiği ve bir sezon olarak planlanan “Üç Kuruş” dizisi 28. bölümünde final yapacak. Dizinin kadrosunda önemli bir karakteri canlandıran ünlü oyuncu final öncesi diziye veda edecek.

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Necip Memili, gibi isimleri buluşturan diziden ünlü oyuncu bayram sonrası ayrılacak. Bayramda dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

TV100'ün haberine göre; senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in imzası bulunan dizinin Bahar’ı Nesrin Cavadzade projeden final öncesi ayrılacak.