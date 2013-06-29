Üç ilde 'istihbarat' el değiştirdi

Emniyet'te 'istihbarat değişimi' devam ediyor. 2 ay önce Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nın değiştirilmesinden sonra şimdi de İstanbul, Ankara ve İzmir İstihbarat Şube Müdürleri değişti, İstihbarat Dairesi'ne 5 emniyet müdürü ve 6 emniyet amiri atandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Arıbaş, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Cihangir Ulusoy, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ise Kudret Dikmen getirildi.

Emniyet İstihbarat Dairesi'ne ise 5 emniyet müdürü ve 6 emniyet amiri atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda geçen ay Daire Başkanı ve Şube Müdürleri düzeyinde gerçekleşen değişikliğin ardından, büyük şehirlerin İstihbarat Şube Müdürlükleri'nde beklenen atamalar dün gerçekleşti.

Emniyet İstihbarat Dairesi'nde değişiklik

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi operasyonların yürütülmesinde en önde gelen Emniyet İstihbarat Daire'sindeki değişim rüzgarı ilk olarak Daire Başkanı Ömer Altınparmak’ın 2 ay önce görevden alınmasıyla başladı. Ömer Altınparmak'ın yerine İstihbarat Daire Başkanı olarak Engin Dinç getirildi.

Bu ilk değişimin ardından İstihbarat Dairesi'nde 2 Başkan Yardımcısı ve 12 Şube Müdürü görevlerinden alınarak istihbarat kadrosundan çıkartıldı. İstihbarat kadrolarındaki bu temel değişimlerde ise 2 farklı senaryo ön plana çıktı. Bunlardan ilki, “7 Şubat krizi” olarak Türk siyasi tarihine geçen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve 2 MİT görevlisinin KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması. 2’nci olay ise Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde yasadışı dinleme yapmak üzere konulan dinleme cihazının bulunmasıydı. Emniyet İstihbarat Dairesi, “böcek” denilen dinleme cihazı bulunması olayında liste başındaki “şüpheli” konumunda oldu.

3 ilde değişiklik

İstihbarat kadrolarındaki revizyonun en önemli halkalarından biri ise dün 3 büyük ilde yaşandı. İstanbul, İzmir ve Ankara İstihbarat Şube Müdürüleri görevden alındı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Serdal Güldalı'nın yerine Ahmet Arıbaş atanırken, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Kudret Dikmen, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ise Cihangir Ulusoy getirildi.

Hüseyin Çapkın engelleyemedi

Emniyet içindeki kulis bilgilerine göre İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Serdal Güldalı'nın görevden alınmaması için Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın görüşmelerde bulundu ancak atama kararının önüne geçemedi.

Değişiklik temmuz sonunda

Emniyet'te İstihbarat Dairesi'nde başlayan atama rüzgarının son noktası ise temmuz ayı sonlarında İl Emniyet Müdürlükleri'nde yaşanacak atamalarla şimdilik sonlanacak. Temmuz ayının sonunda yapılması planlanan atamalarla 40'a yakın İl Emniyet Müdürü'nün değiştirileceği kaydediliyor.