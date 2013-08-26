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Üç belediyeden 'Rabia' adımı

Şanlıurfa, Esenler ve Afşin belediyeleri, Kahire'deki Rabiat'ül Adeviyye Meydanı'nda toplanan darbe karşıtlarının sembolü haline gelen 'Rabia' ismini çeşitli mekanlara vermeye hazırlanıyor

26 Ağustos 2013 15:26

Mısır'da Rabiat'ül Adeviyye Meydanı'nda toplanan darbe karşıtlarının sembolü haline gelen "Rabia" adı, Türkiye'de bazı belediyelerce park, meydan ve mekanlara verilecek.

 

Rabia işareti büst olacak

 

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 100 dönümlük arazide inşaatına başlatılan parka, "Rabia" ismi verilecek.

Afşin Belediye Başkanı Fazlı Aydoğan, yaptığı açıklamada, 100 dönümlük alanda yapımına başlanacak parka "Rabia" ismini uygun gördüklerini söyledi. Site-2 bölgesinde yapılacak parkın, ilçenin yeşil alan ihtiyacını da önemli ölçüde gidereceğini vurgulayan Aydoğan, "dünyanın sessiz kaldığı Mısır'daki darbeye, ilçede yapılacak parka bu ismi vererek, 'Rabia' adını ölümsüzleştireceklerini" söyledi.

Mısır'da çok üzücü şeyler yaşandığını ifade eden Aydoğan, "Halkın iradesiyle belirlenmiş hükümete karşı, vahşice iktidar değişikliği için darbe yapıldı. Mısır'daki acılı günlerin diri kalması için parkta özgürlüğü simgeleyen bir büst yapmayı düşünüyoruz. Parkta, Rabia işareti büst olarak dikilecek.  Parka özellikle Mısır çizgileri ve mimarisini işleyeceğiz. Yani Mısır'daki parkların özeliklerini taşıyacak şeyler olacak. Tamamlandığında, 'Rabia' adına uygun, bugünkü yaşanılan olaylara uygun bir park olacak" diye konuştu.

 

Esenler'deki 'Dörtyol', 'Rabia Meydanı' olacak

 

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçenin en büyük meydanlarından biri olan Dörtyol Meydanı'nın adının "Rabia Meydanı" olarak değiştirilmesi önerisinde bulunacaklarını dile getirdi. Göksu, şunları kaydetti:

"Biz de Esenler halkının talebi olarak Mısır'daki demokrasi direnişine destek vermek amacıyla, Arapçası 'Rabia' olan Dörtyol Meydanı'nın isminin değiştirilmesi için İlçe Meclisimize sonra da Büyükşehir Meclisimize teklifte bulunacağız. Yaklaşık 85 milyon nüfuslu bir ülkede demokrasiyle ilgili ciddi bir direniş gösteren insanlar var. Maalesef bu demokrasi direnişine, Türkiye dışında demokrasi yanlılarının çok uzak kaldıklarını görüyoruz. Meydanın adının değiştirilmesiyle Esenler halkının duygularına tercüman olacağız."

 

Şanlıurfa'da bir mekana 'Rabia' ismi verilecek

 

Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Mısır'daki demokrasi gösterilerinin simgesi konumundaki "Rabia" isminin kentte bir mekana verilmesinin planlandığını söyledi.

"Darbe karşıtlarının simgesi haline gelen 'Rabia' simgesine şehir olarak destek vermeye hazırlandıklarını" ifade eden Fakıbaba, "İsmin kentte bir mekana verilmesini planlıyoruz.  Rabia ismini Şanlıurfa'da yaşatacağız. Görüşmelerin ardından, ismin nerede yaşatılacağına karar vereceğiz" dedi.

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