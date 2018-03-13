UBER'in sahibi kim?

Taksiciler ile internet üzerinden taksi hizmeti veren UBER arasında yaşanan gerilim giderek artıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli UBER 2009 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinde hizmet veriyor. Travis Kalanick ve Garrett Camp’ın kurucuları olduğu şirket dünya çapında 633 şehirde aktif. Mobil uygulamalar üzerinden işleyen UBER Türkiye’de ise 3 senedir faaliyet gösteriyor. Peki Kalanick ve Camp kimdir?

İstanbul’da taksiciler, UBER'i şikâyet etti. Taksicilerin Çağlayan Adliyesi önündeki eylemi sırasında görülen UBER davası, UBER’e savunma için süre verilmesi gerekçesiyle ertelendi. istenen raporlar için ise 15 gün süre verildi.

Taksiciler bu sırada adliye önünde çeşitli sloganlar atarak, “Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa, eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar, taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar” şeklinde açıklamada bulundu.

TIKLAYIN - Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi

Travis Kalanick kimdir?

Şirketin CEO’larından biri ABD vatandaşı Travis Kalanick. Kişisel serveti 4.8 milyar dolar civarında olan 41 yaşındaki Kalanick, Forbes’in en zenginler listesine girmiş durumda.

Garrett Camp kimdir?

UBER’in perde arkasında kalmayı tercih eden diğer sahibi de Kanada vatandaşı Garrett Camp. 39 yaşındaki Camp Forbes’in en zenginler listesine giren isimlerden. Garrett Camp’ın taksi hizmeti fikri Travis Kalanick’le birlikte çalışarak gerçekleşti. UBER’i bir mobil uygulama aracılığıyla kullanılan isteğe bağlı araç hizmeti olarak tasarlayarak San Francisco’da kurdular.