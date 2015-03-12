Twitter'dan intikam pornosuna ceza

Twitter "intikam pornosu" ilanı kullanıcılarını durdurmak için kurallarını değiştirdi. Yeni kuralda "Görüntüdeki kişinin rızası olmadan çekilen veya dağıtılan fotoğraf ve videolar yayınlanamaz" denildi. Şirketin sözcüsü, kural ihlalinde bulunan kullanıcıların "hesaplarının kilitleneceğini" söyledi.

Fotoğraf veya yayınlanan videolar hakkında Twitter'a şikayette bulunan kullanıcılardan, kimlik sorulacak ve söz konusu malzemenin kamuyla paylaşılmasına rıza vermediğini kanıtlaması istenecek.

Yeni kuralın hilafına davrandığı tespit edilenlerden "platforma geri dönmek için önce söz konusu içeriği silmesi" istenecek.

İntikam pornosuna hapis cezası

Geçen ay intikam pornosu görüntüleri ilanı, İngiltere ve Galler'de suç haline geldi. Yasayı ihlal edenlere iki yıla kadar hapis cezası verilebilir. Yasa, sosyal ağlar ve metin mesajı yoluyla gönderilen görüntüler için geçerli. Bir dizi ABD eyaletinde de konuya ilişkin yasalar var.

Twitter harekete geçti

Twitter'ın kural değişikliği kullanıcıları arasında istismara karşı etkili olmadığı eleştirilerine karşı bir girişim olarak görülebilir. Twitter CEO'su Dick Costolo son zamanlarda şirketin troller konusunda "beceriksiz" olduğunu itiraf etti.

Aralık ayında, Twitter kullanıcılara daha fazla denetim vereceğini ve kötü niyetli hesapların bildirilmesi konusunda ilerleme kaydedileceğini açıklamıştı.

Şirket kuralların ihlal edildiği "özel" durumlarda harekete geçeceğini ve yasaklı görüntülerin yeniden yayınlanmasını önlemek için gerekli teknolojinin kullanıma sokulacağını bildirdi.