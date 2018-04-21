Twitter'a erişim sıkıntısı

Popüler sosyal medya devi Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Twitter kullancıları tweet atmak istediği zaman "sunucu hatası" sorunu ile karşılaşıyor.

Sorunun genel mi yoksa bölgesel mi olduğu hakkında net bilgi bulunmazken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de yaşanmıştı

Twitter daha önce çökmüş kısa sürede düzelmişti. Platformda daha önce sorunlar yaşanmış, kullanıcılar “Teknik bir sorun var. Fark ettiğiniz için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz.” şeklinde hatalarla karşılanmıştı.