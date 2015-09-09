Twitter ve Facebook'a erişim engelleniyor mu?

Ülkenin dört bir yanından protesto ve saldırı haberleri gelirken, Twitter ve Facebook'a ulaşmaya çalışan birçok kullanıcı da sıkıntı yaşıyor. TİB tarafından söz konusu sitelere erişimin engellendiği yönünde bir açıklama yapılmasa da, kullanıcılar bu sitelere ancak VPN kullanarak girebildiklerini, normal hatlarda erişimin zorlaştığını dile getirdiler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Twitter'da birçok kullanıcı VPN gibi araçlardan faydalanmadığı takdirde siteye erişemediğini ifade ediyor. Benzer şekilde Facebook'ta da bir yavaşlama olduğu, siteye VPN'siz erişimin zorlaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte edinilen bilgiye göre Twitter ve Facebook'a erişimin engellenmesi yönünde alınmış resmi bir karar yok.

Kuzey Irak'a yönelik operasyon sonrasında da benzer bir durum yaşanmıştı

Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine düzenlediği operasyon sonrasında da Twitter ve Facebook’ta yavaşlama olmuştu. Diğer internet sitelerine normal bir şekilde ulaştığını belirten birçok kişi, sosyal medya sitelerine ulaşmakta sorun yaşadığını bildirmiş ancak Twitter ve Facebook'ta yaşanan yavaşlama sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.