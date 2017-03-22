Twitter: Türkiye engel talebinde birinci

Twitter, 2016'nın ikinci yarısında hükümetlerden gelen talepleri açıkladığı şeffaflık raporunu yayınladı.

Rapora göre, Türkiye her türlü içerik engeli talebi konusunda birinci oldu. Türkiye binlerce kullanıcı hakkında şirketten bilgi isterken Twitter hiçbir bilgiyi paylaşmadı.

Türkiye, Twitter'a içeriklerin engellenmesi için en fazla mahkeme kararı ileten ülke konumunda bulunuyor.

İkinci Brezilya ile arada büyük fark var

Türkiye'deki mahkemeler 6 ay içinde 844 içeriğin engellenmesi için başvuru yaptı.

İkinci sırada yer alan Brezilya'dan gelen mahkeme kararı ise 33 oldu.

Türkiye, mahkeme kararı olmadan içerik kaldırılması talebinde de birinci sırada yer alıyor.

Twitter'a bu iki şekilde iletilen taleplerin yalnızca yüzde 19'u kabul edildi.

Twitter hesaplarının kapatılmasına yönelik taleplerde de Türkiye ilk sırada yer aldı. 8 bin 417 hesabın kapatılması talep edilirken 290 talep kabul gördü.

Hiçbir kullanıcının bilgisi Türkiye'yle paylaşılmadı

Türkiye ayrıca Twitter'dan kullanıcılar hakkında en fazla bilgi isteyen üçüncü ülke oldu. Türkiye 1076 hesabın kullanıcılarıyla ilgili bilgi edinmek için 493 başvuru yaparken, Twitter bunların hiçbirinde bilgi paylaşımında bulunmadı.

Dünyadaki pek çok ülke kullanıcılar hakkında bilgi isterken Twitter'ın bilgi paylaşmayı reddettiği çok az ülke bulunuyor. 10'dan fazla başvuru yapıp da hiçbirinde bilgi alamayan Türkiye dışındaki tek ülke ise Pakistan.

Türkiye'den daha kullanıcı hakkında bilgi isteyen yalnızca iki ülke oldu. ABD 5 bin 618 hesap hakkında bilgi isterken bunların yüzde 82'sinde, Japonya da bin 216 hesap hakkında bilgi isterken bunların yüzde 64'ünde bilgi almayı başardı.