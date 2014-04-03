Twitter özgürlük yolunda



Türkiye'de 20 Mart gecesi Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı'nın tedbir amaçlı erişimi engellediği Twitter perşembe günü yeniden açıldı. Anayasa Mahkemsi'nin kararı üzerine TİB, Twitter'a erişim yasağını kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi, çarşamba günü aldığı kararın bir nüshasını TİB'e göndermiş ve gereğinin yapılmasını talep etmişti. TİB de perşembe günü kararı uygulamaya koydu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan da Twitter'a yönelik erişim engelleme tedbirinin kaldırıldığı ve gerekli düzenlemenin ardından sosyal paylaşım platformunun yeniden açılacağı bildirildi.

Bakanlık yazılı açıklamasında, Anayasa Mahkemesi'nin, 2 Nisan 2014 tarihli, bireysel başvuru kararı doğrultusunda, Twitter. com sitesine yönelik erişim engelinin kaldırılacağı ve teknik düzenlemelerden sonra yeniden faaliyete geçeceğine yer verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin dünkü kararının ardından hemen açılması gereken Twitter için bekleyiş başlamıştı. Perşembe sabah saatlerinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir kez daha Twitter ve Youtube'a erişim yasağının kaldırılmasını talep etmişti.

New York'ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Türkiye'nin kendi hukuk sistemi içinde bir işleyişi olduğuna dikkat çekmiş, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın hukuki bir karar olduğunu belirterek, bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Davutoğlu ayrıca Türkiye'nin kendi iç hukuk sisteminde durumun farklı olduğunu vurgulayarak, iç hukuk sisteminde tartışılıp, bir karara varılacağını ifade etmişti.