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Bilim / Teknoloji

Twitter çöktü mü?

Twitter'a Türkiye de dahil, dünyanın çeşitli noktalarında uzun süre giriş yapılamadı

19 Kasım 2015 13:44

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a saat 11:30 itibariyle giriş yapılamaması "Twitter çöktü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Twitter'a dünyanın farklı noktalarından yaklaşık 1 saat giriş yapılamadı.

BTK kaynakları Twitter'a herhangi bir erişim engelleme durumu olmadığını belirtti. Siteye erişimde küresel bir sorun yaşandığı öğrenildi.

Ünlü hacker grubu Anonymous dün IŞİD’e internet üstünden savaş ilan etmişti. Paris terör saldırılarına tepki gösteren hackerlar, IŞİD yanlısı 6 bini aşkın Twitter hesabını kapatmıştı.

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