Twitter'a erişim sorunu devam ediyor

Twitter’a girişlerde dünya çapında sorun yaşanıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren kullanıcılar sorun yaşadıklarını raporladılar. Sabah saatlerinde bir süre giderilen sorun öğleden sonra yeniden başladı.

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Dün gece 03.00 civarında başlayan sorunlar, bugün de devam ediyor.

Devam eden problemle ilgili DownDetector.com'da hata raporları artış göstermeye devam ediyor. Sorunlara neyin neden olduğuna dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Twitter API'sini kullanan ads.twitter, tweetdeck, Social Flow gibi uygulamalar aracılığıyla tweet atılabiliyor. Ancak Twitter Web ve mobil uygulamalarda erişim çok kısıtlı olarak sağlanıyor.