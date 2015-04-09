TV5Monde'a siber saldırı



Fransız televizyon yayın grubu TV5Monde, siber saldırıların kurbanı oldu. IŞİD üyesi ya da destekçileri olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanları, saatlerce yayın akışını engelledi ve TV5Monde’un web sayfası ve sosyal medya hesaplarını ele geçirdi.

Yayın grubunun Genel Müdürü Yves Bigot, RTL televizyon kanalına yaptığı açıklamada hackerların televizyon kanallarına yapılan yayını kestiklerini bildirdi.

Saldrılar çarşamba akşamı saat 22.00’de başladı. Bigot, televizyon sinyallerini yeniden kontrol altına almayı başardıklarını, ancak yine de televizyon kanallarında sadece daha önceden çekilmiş programlar yayınlanabildiğini belirtti.

TV5Monde’un Genel Müdürü Bigot, 11 kanalın hepsinin ekranlarının karardığını gördüğünde çok sarsıldığını kaydetti.

Grubun internet sayfası ve sosyal medya hesapları da saldırıların hedefi oldu. Bilgisayar korsanları bu platformlarda saatlerce IŞİD’in taleplerini paylaştı.