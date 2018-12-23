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Tuzla'da sahte içki imalathanesine baskın

İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da sahte alkol imalatı yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, sözkonusu adrese baskın yaptı

23 Aralık 2018 13:47

İSTANBUL, (DHA) TUZLA\'da sahte alkol imalatı yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, sözkonusu adrese baskın yaptı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aralamalarda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Aralık\'ta Tepeören Mahallesi\'nde bulunan bir adreste kaçak ve sahte içki, alım, satım ve imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında R.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 86,5 litre alkol yapımında kullanılan sıvı, 0,5 litre anason, 4 adet boş alkol şişesi, 1 adet huni, 1 adet derece, 12 adet kapak, 132 adet kapak tıpası, 453 adet kapak etiketi, 4 adet koli bandı, farklı markalara ait sticker ve alkol yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi.  R.G.\'ye \"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet\" suçundan adli işlem yapıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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