Tuzhurmatu’da çatışma gece boyu sürdü

İrfan Sapmaz, Kerkük 14 Ekim (DHA) - Kerkük\'ün kontrolünün sağlanabilmesi için Irak Ordusunun ve Türkmen Haşdi Şabi Birliklerinin bölgede konuşlanmasının ardından dün gece yarısı Tuzhurmatu\'da başlayan çatışmalar sabaha kadar sürdü. Çatışmalarda Türkmen Haşdi Şabi askerlerinden iki, peşmerge güçlerinden de üç kişi yaralandı.

Havan topu düşmesi sonucu bazı maddi hasarlar meydana geldi.

Tuzhurmatu\'da Türkmenlerin yaşadığı yerleşim merkezlerine havan topu atıldığı belirlenirken, saldırı sonucu maddi hasara meydana geldi.

Saldırıların yerinin belirlenmesi sonucu ise bu askeri noktaya yönelik ağır makinalı silahlar ile saldırı gerçekleştirildi. Yedi PKKlı terörist ve Peşmergenin olay üzerine kaçtığının belirlendiği öğrenildi.

Türkmen istihbarat kaynakları bu çatışmalarda Peşmergeler ile birlikte PKK\'lıların da yer aldığını bildirirken, keskin nişancılar ile bu saldırıda çatışmalara katıldı.