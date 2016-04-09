Tütüne reklam yasağı kapıda



Federal Tarım Bakanı Christian Schmidt, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada sigara reklamlarına sınırlama getirilmesini öngören yasa tasarısının yakında mecliste görüşüleceğini söyledi. Schmidt yasağa ilişkin yaptığı açıklamada, sigara kullanımının “sağlık için en büyük önlenilebilir tehdit” olduğunu ve özellikle gençlerin ve çocukların “sigara içmenin zararsız bir eğlence olduğunu” düşünmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Tagesschau'nun haberine göre Schmidt, Almanya'nın Avrupa'daki tütün ürünlerinin açık hava reklamlarına sınırlama getirmeyen son ülke olduğuna da dikkat çekti.

Reklam yasağının 2020’den itibaren uygulanması ve elektronik sigara reklamlarını da kapsaması öngörülüyor. Yasağın 18 yaş altı izleyici kitlesine hitap eden her film için sinemalarda da uygulanması planlanıyor.

Cinsiyet ayrımcılığına da yasak geliyor

Spiegel'in haberine göre Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Heiko Maas'ın gündeminde ise cinsiyet ayrımcılığı yapan reklamların önlenmesine yönelik bir girişim bulunuyor. Bu girişimin hayata geçirilmesi halinde kadınları ya da erkekleri bir cinsel objeye indirgeyen afiş ve ilanlar yasaklanabilecek. İhtilaf halinde ise konu mahkemeye taşınacak.

Köln'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz olayları sonrası düzenlenen SPD Zirvesi'nde Almanya'da “daha modern bir cinsiyet resmi” oluşturulması hedefi benimsenmişti. Maas'ın bu girişimle söz konusu hedefe yönelik bir adım attığı belirtiliyor.